И цены все растут: С началом учебного года, стоимость аренды небольших квартир в Кишиневе резко выросла

Цены на аренду небольших квартир в Кишиневе выросли до 20%
В августе стоимость аренды студий и одно- или двухкомнатных квартир в многоквартирных домах старого жилого фонда столицы увеличилась на 15−20%. Цены на более дорогие квартиры, которые стоят свыше 500 евро в месяц, остались без изменений, сообщает IPN.
Риелтор Виктор Черноморченко связывает рост стоимости с началом учебного года: студенты возвращаются в Кишинев, и цена наиболее доступного жилья, с арендной платой до 400 евро, поднимается на 20%.
В настоящее время комнаты в общежитиях и квартиры-студии с удобствами стоят 200−350 евро, а однокомнатные квартиры — 300−400 евро.
По словам эксперта, повышение арендаторы сразу ощущают повышение цен, но приспосабливаются.
«Для некоторых это шок, но выбора мало, поэтому расхожа практика, когда несколько человек снимают квартиру совместно, чтобы разделить расходы», — отметил Черноморченко.
Прогноз на ближайшие месяцы — цены останутся на нынешнем уровне, небольшое снижение возможно лишь в бюджетном сегменте, так как после августа спрос снизится.
