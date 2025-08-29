Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В этом году в войска поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года поступит еще 12 186 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу.