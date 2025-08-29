11 спортплощадок ГТО построят в 2025 году в Ростовской области

В Ростовской области до конца 2025 года построят не десять спортивных площадок ГТО, а одиннадцать. Такое решение было принято после обращения жителей Матвеева Кургана к врио губернатора региона Юрию Слюсарю. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Семь новых спортивных площадок уже ввели в эксплуатацию. Они находятся в Багаевском, Волгодонском, Кашарском, Милютинском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах. Еще четыре площадки планируют построить до конца года в Красносулинском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском и Матвеево-Курганском районах.
На указанные цели из бюджетов разных уровней, включая федеральный, выделили 30 млн рублей.
Предполагается, что все площадки будут оснащены антивандальным оборудованием. В комплекс входят не менее 25 уличных тренажеров: гимнастические скамьи, перекладины, турники, «шведские стенки», брусья, силовые и кардиотренажеры. Площадки привязаны к центрам тестирования ГТО и доступны для всех желающих.
— На данный момент существуют около 400 площадок для выполнения нормативов ГТО. Работу по развитию спортивной инфраструктуры будем продолжать, — сказал заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
За последние десять лет на портале ГТО зарегистрировались более 684 тысяч жителей области. Участие в выполнении нормативов приняли свыше 580 тысяч человек, 270 тысяч из них получили знаки отличия комплекса ГТО.
Подпишись на нас в Telegram.