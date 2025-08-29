11 спортплощадок ГТО построят в 2025 году в Ростовской области

В Ростовской области до конца 2025 года построят не десять спортивных площадок ГТО, а одиннадцать. Такое решение было принято после обращения жителей Матвеева Кургана к врио губернатора региона Юрию Слюсарю. Об этом рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.