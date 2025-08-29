Ричмонд
На Кумысной поляне в Саратове благоустроили 18-й родник

Источник отреставрировали за счет средств областного бюджета и благотворителей.

Источник: Национальные проекты России

Открытие 18-го родника «Свято-Алексеевский» состоялось на территории памятника природы «Кумысная поляна» у подножия Вишневой горы в Саратове, сообщили в минприроды региона. Благоустройство объекта провели в соответствии с задачами национального проекта «Экологическое благополучие».

На мероприятии присутствовали министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин, сотрудники профильного ведомства, представители подрядной организации, осуществлявшие ремонт, благотворители, местные жители и журналисты. Ключ отреставрировали за счет средств из областного бюджета и благотворителей. Вода в источнике соответствует санитарным правилам.

«Работы по обустройству Свято-Алексеевского родника завершены в полном объеме. Сделан каптаж (создание естественного выхода подземных вод на поверхность. — Прим. ред.), возведена подпорная стенка, забетонирована и выложена плиткой площадка ограждения родника, обустроена зона отведения воды в пруд-накопитель. Прилегающая территория выровнена и засыпана щебенкой», — перечислил проведенные работы министр Константин Доронин.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.