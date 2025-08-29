Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Уход композитора Родиона Щедрина — невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, отметил в соболезновании родным и близким президент РФ Владимир Путин.
«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Родиона Константиновича Щедрина. Уход Родиона Щедрина — тяжёлая, невосполнимая потеря для отечественной и мировой культуры, для всех нас», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин отметил, что Щедрин был выдающимся композитором, музыкантом, талантливым новатором и творцом, мудрым, открытым к общению, обладавшим огромным внутренним достоинством человеком. По словам президента, Щедрин беззаветно, подвижнически служил своему призванию, щедро дарил людям радость встречи с настоящим искусством.
«Светлая память о Родионе Константиновиче Щедрине навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, в наших сердцах», — добавил президент.