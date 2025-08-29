В школах Екатеринбурга ограничили празднование 1 сентября

В Екатеринбурге в школах № 123, 133, 25 и 75 ввели ограничения на праздничные линейки в День знаний. Об этом сообщается в соцсетях учебных заведений со ссылкой на Роспотребнадзор.
— В связи с предписанием о проведении дополнительных профилактических мероприятий и зарегистрированным в три раза превышением городских показателей заболеваемости энтеровирусной инфекцией, линейки 1 сентября пройдут в особом формате, — сказано в сообщении.
Торжество по случаю Дня знаний состоятся только для учащихся первых, пятых, девятых, а также 11 классов. Другие учащиеся проведут вместо традиционной линейки урок «Разговоры о важном».
В областном Роспотребнадзоре отмечают, что заболеваемость энтеровирусными инфекциями на текущий момент не превышает средних многолетних значений и снижается. Санврачи оповещают, что с началом учебного года заболеваемость может увеличиться.
Родителей предупредили, что при наличии признаков заболевания необходимо отказаться от посещения мест скопления людей, а также празднования 1 сентября.