Юрист предупредил о новых штрафах для дачников с 1 сентября

С 1 сентября дачников ждут серьезные штрафы, если они решат зарабатывать деньги на своих участках. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.
Новые поправки в закон прямо запрещают любую коммерцию на землях в садоводческих товариществах. Теперь под запретом не только магазины или кафе, но и домашние парикмахерские, платный массаж, мини-гостиницы, автомастерские и даже крупные пасеки с теплицами.
— Штраф для физлиц — от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, а если таковой не имеется — от 10 до 25 тысяч рублей", — уточнила Тришина.
Проще говоря, если на вашей даче работает нечто похожее на бизнес — готовьтесь к серьезным денежным санкциям. Закон теперь четко разделяет: участок — для отдыха и выращивания кабачков, а не для предпринимательства.