Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист предупредил о новых штрафах для дачников с 1 сентября

Юрист Тришина: Дачников ждут штрафы за коммерческую деятельность.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 сентября дачников ждут серьезные штрафы, если они решат зарабатывать деньги на своих участках. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала юрист Московского союза садоводов Полина Тришина.

Новые поправки в закон прямо запрещают любую коммерцию на землях в садоводческих товариществах. Теперь под запретом не только магазины или кафе, но и домашние парикмахерские, платный массаж, мини-гостиницы, автомастерские и даже крупные пасеки с теплицами.

— Штраф для физлиц — от 0,5 до 1% от кадастровой стоимости участка, а если таковой не имеется — от 10 до 25 тысяч рублей", — уточнила Тришина.

Проще говоря, если на вашей даче работает нечто похожее на бизнес — готовьтесь к серьезным денежным санкциям. Закон теперь четко разделяет: участок — для отдыха и выращивания кабачков, а не для предпринимательства.