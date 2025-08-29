Юрист предупредил о новых штрафах для дачников с 1 сентября

Новые поправки в закон прямо запрещают любую коммерцию на землях в садоводческих товариществах. Теперь под запретом не только магазины или кафе, но и домашние парикмахерские, платный массаж, мини-гостиницы, автомастерские и даже крупные пасеки с теплицами.