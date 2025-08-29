В Санкт-Петербурге отметили День физкультурника

Организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу. На площадках можно было принять участие в мастер-классах, эстафетах и соревнованиях по различным видам спорта. Особой популярностью пользовалась зона тестирования ГТО, где каждый мог проверить свою физическую форму и получить рекомендации тренеров. Кроме того, праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов и спортивные шоу.