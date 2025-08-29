В Санкт-Петербурге отметили День физкультурника

Мероприятие в честь Всероссийского дня физкультурника прошло 9 августа в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Пушкинского района города. Праздник отвечал целям и задачам государственной программы «Спорт России».
Событие объединило тысячи жителей и гостей Северной столицы, увлеченных спортом и здоровым образом жизни. Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский поздравил присутствующих с праздником и отметил растущую популярность физкультуры среди горожан.
Организаторы подготовили для посетителей насыщенную программу. На площадках можно было принять участие в мастер-классах, эстафетах и соревнованиях по различным видам спорта. Особой популярностью пользовалась зона тестирования ГТО, где каждый мог проверить свою физическую форму и получить рекомендации тренеров. Кроме того, праздничную атмосферу создавали выступления творческих коллективов и спортивные шоу.
В ходе мероприятия были отмечены заслуги специалистов, внесших вклад в развитие спорта в городе. Благодарности комитета по физической культуре и спорту удостоились заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва Пушкинского района Наиль Сафуанов и тренер по художественной гимнастике Марина Зелинская. Их работа по подготовке спортсменов и популяризации здорового образа жизни получила высокую оценку.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.