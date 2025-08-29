В Волгограде и Волжском с сентября сократят рейсы дачных автобусов

Автобус № 58 «З-д Петрова — с/о Здоровье» по будням будет совершать 4 рейса, а по выходным — 9 рейсов. От завода Петрова по будням подвижной состав будет отходить в 7:00, 9:00, 14:00 и 16:00. В обратном направлении в 8:00, 10:00, 15:00 и 17:00. В выходные автобусы будут ходить с интервалом в один час с отправлением от завода Петрова в период с 7:00 до 17:00, и обратно в период с 8:00 до 18:00.