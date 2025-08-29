Создана иммунотерапия, способная уничтожать агрессивные формы рака почки

В последние годы медики начали активно использовать методы иммунотерапии для борьбы с раком. Как правило, в их рамках врачи выращивают культуры определенных типов Т-клеток, а также других иммунных телец, и особым образом «перепрограммируют» их, что заставляет эти тельца атаковать конкретные типы опухолевых клеток. За разработку одной из первых форм иммунотерапии, связанной с подавлением работы рецептора PD-1, в 2018 году была вручена Нобелевская премия по физиологии и медицине.