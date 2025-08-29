Ричмонд
На строительство двух новых общежитий НГУ планируют потратить свыше 10 млрд рублей

Новосибирский государственный университет намерен построить два общежития взамен старых корпусов № 9 и № 10. Каждый новый корпус рассчитан примерно на тысячу студентов.

Стоимость строительства двух новых общежитий НГУ оценивается более чем в 10 млрд рублей. Об этом сообщил ректор вуза Михаил Федорук на форуме «Технопром-2025», пишет ТАСС.

По его словам, новые здания возведут на месте старых общежитий, где сейчас проживают студенты геологического и гуманитарного факультетов.

«Каждое общежитие рассчитано примерно на тысячу мест. По моим оценкам, проект обойдётся в сумму свыше 10 млрд рублей», — отметил Федорук.

Начать строительство планируют в 2027—2028 годах. Ранее ректор подчёркивал, что на территории университета почти не осталось свободного места, поэтому новые корпуса можно будет возвести только взамен старых зданий.

Сейчас в кампусе продолжается обновление инфраструктуры. Уже введён в эксплуатацию корпус с лекционными аудиториями и библиотекой, связанный с основным зданием тёплым переходом. В 2024 году также были открыты учебный корпус, досуговый центр и общежития для физико-математической школы при НГУ.

Форум «Технопром-2025» проходит в Новосибирске с 27 по 29 августа. Его главная тема — «Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства».