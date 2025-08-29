На строительство двух новых общежитий НГУ планируют потратить свыше 10 млрд рублей

Сейчас в кампусе продолжается обновление инфраструктуры. Уже введён в эксплуатацию корпус с лекционными аудиториями и библиотекой, связанный с основным зданием тёплым переходом. В 2024 году также были открыты учебный корпус, досуговый центр и общежития для физико-математической школы при НГУ.