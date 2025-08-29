Выявлены связанные с болезнью Альцгеймера сбои в работе иммунитета кишечника

Ключевую роль в этих миграциях и в развитии связанных с ними воспалений в мозге играют молекулы белка CXCR4, помогающие B-клеткам проникать через различные барьеры внутри организма. Блокировка их выработки при помощи экспериментального средства AMD3100 или диеты, богатой углеводом инулином, значительным образом замедлила миграции B-клеток и затормозила появление симптомов болезни Альцгеймера у мышей. Это дает надежду на то, что аналогичного эффекта можно добиться в организме человека, подытожили ученые.