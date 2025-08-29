В школе Челябинска уволились учителя

Сообщение в соцсетях о том, что в канун нового учебного года в учебном заведении увольняются пять учителей началки из шести, вызвало шквал эмоций и обсуждений. Дело в том, что Центр диагностики, о котором идёт речь, работает не с нормотипичными детьми. Учатся здешние ребята малыми классами, у всех проблемы с ментальным здоровьем. Диагнозы связаны с расстройствами аутистического спектра.
Что же будет со школой в новом учебном году, разбирался chel.aif.ru.
«Предвзятое отношение»
В учебно-коррекционном отделении «Областного центра диагностики и консультирования», ведущего обучение детей с тяжелыми, множественными нарушениями развития и расстройствами аутистического спектра, написали заявление на увольнение сразу 5 педагогов. Информация об этом появилась в соцсети. И сразу вызвала всплеск эмоций.
Под угрозой срыв учебного года. Так как в данном отделении было всего 6 учителей начальных классов, и 5 из них подали заявления. Учителя имеют значительный педагогический стаж, первую и высшую категории, имеют много благодарностей и грамот. Не имеют никаких дисциплинарных нарушений за годы педагогической деятельности. При этом стоит учесть, что каждый учитель работает на две ставки и за ним закреплено по два класса.
Chel.aif.ru удалось поговорить с одной из учителей, написавших заявление по собственному желанию. На условиях анонимности женщина рассказала, что отношение директора «предвзятое», с педагогов сняты почти все надбавки, а заработная плата за две ставки не доходит до 50 тысяч рублей.
В сообщении в соцсети значится, что «учителя выразили готовность продолжить работу если произойдет изменения в обстановке».
«Сможет не каждый»
Кстати, родители детей встали на сторону учителей и обратились в министерство образования и науки Челябинской области с просьбой о помощи.
Chel.aif.ru нашёл одну из мам детей из центра, который сказал, что школьников привозят на улицу Худякова из всего города. И педагоги, которые увольняются, — молодые, инициативные, «не замученные, с потухшими глазами».
«Одна моя знакомая устроилась на работу медиком в подобную организацию, — откровенничает мама одного из воспитанников. — И, несмотря на доплаты, работать не смогла, это не всем удается. Тяжело морально и физически. Поэтому нам, конечно, жаль, если педагогов потеряют».
Официально
Что же будет на следующей неделе — откроется ли школа 1 сентября для своих учеников? С этим вопросом chel.aif.ru обратился в региональное министерство образования.
«Главным приоритетом является благополучие детей и обеспечение бесперебойного учебного процесса. Занятия в школе начнутся в запланированные сроки, 1 сентября пройдёт торжественная линейка, — сообщили chel.aif.ru в минобре Челябинской области. — Ситуация находится на контроле регионального министерства образования. Участники сохраняют конструктивный диалог и нацелены на достижение взаимопонимания».