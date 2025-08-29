В школе Челябинска уволились учителя

Под угрозой срыв учебного года. Так как в данном отделении было всего 6 учителей начальных классов, и 5 из них подали заявления. Учителя имеют значительный педагогический стаж, первую и высшую категории, имеют много благодарностей и грамот. Не имеют никаких дисциплинарных нарушений за годы педагогической деятельности. При этом стоит учесть, что каждый учитель работает на две ставки и за ним закреплено по два класса.