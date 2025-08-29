Почти 28 млн рублей выделили на проект реконструкции ливневок в Ростове

В Ростове-на-Дону дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры объявила конкурс на разработку проекта реконструкции ливневой канализации. Сумма контракта составляет почти 28 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок, сообщает «Город N».
Проект предусматривает первый этап работ в бассейне № 5. Этот объект расположен в западной части города. Ориентиром служит пересечение улицы Малиновского с железной дорогой, ведущей к станции «Ростов-Западный».
В проектной документации нужно предусмотреть строительство почти 2 км самотечных ливневых коллекторов. Они пройдут по трем участкам. Первый — в переулке Нефтяном от улицы Факельной до перехода под железнодорожными путями. Второй — на улице Факельной между переулками Нефтекачки и Нефтяным. Третий — в переулке Элеваторном от перехода под железнодорожными путями в обход гаражного кооператива до приемной камеры очистных сооружений.
Строительные работы должны начаться в 2025 году. Завершить проект намерены в 2027 году. Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Ростова-на-Дону. Территория преимущественно занята дачами и частными домами. Также в этом районе ведется строительство ЖК.
Подпишись на нас в Telegram.