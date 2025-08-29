Почти 28 млн рублей выделили на проект реконструкции ливневок в Ростове

В проектной документации нужно предусмотреть строительство почти 2 км самотечных ливневых коллекторов. Они пройдут по трем участкам. Первый — в переулке Нефтяном от улицы Факельной до перехода под железнодорожными путями. Второй — на улице Факельной между переулками Нефтекачки и Нефтяным. Третий — в переулке Элеваторном от перехода под железнодорожными путями в обход гаражного кооператива до приемной камеры очистных сооружений.