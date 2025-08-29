Обновленный музыкальный театр в Иркутске откроет сезон в сентябре

Завершены работы по обновлению Иркутского музыкального театра им. М. Загурского. Трехлетний проект воплощался в рамках нацпроекта «Семья», средства также выделялись и из областной казны. Всего было потрачено более 500 миллионов рублей, в том числе более 134 миллионов рублей в этом году.
Третий этап переоснащения театра включал в себя приобретение нового звукового и режиссерского оборудования, а также замену кресел в зрительном зале.
— В 2023-м году заменили механику сцены и штанкетное оборудование, в прошлом году — световое оборудование, установив 230 световых приборов, — напомнила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Теперь зрители будут смотреть постановки на 878 новых креслах, которые снабжены акустическими панелями, помогающими добиться лучшего звучания. Кроме того, они имеют удобную анатомическую форму, а их оббивка выполнена из огнестойкой шумопоглощающей ткани. К слову, демонтированные кресла не пропали даром, из передали другим учреждениям культуры. Еще одно новшество в музтеатре — отремонтированный и заново покрытый лаком дубовый паркет. Обновили в театре и системы, отвечающие за безопасность зрителей.
Сезон в музыкальном театре им. М. Загурского откроется 2 сентября с международного фестиваля «Звезды на Байкале».