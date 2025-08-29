Обновленный музыкальный театр в Иркутске откроет сезон в сентябре

Теперь зрители будут смотреть постановки на 878 новых креслах, которые снабжены акустическими панелями, помогающими добиться лучшего звучания. Кроме того, они имеют удобную анатомическую форму, а их оббивка выполнена из огнестойкой шумопоглощающей ткани. К слову, демонтированные кресла не пропали даром, из передали другим учреждениям культуры. Еще одно новшество в музтеатре — отремонтированный и заново покрытый лаком дубовый паркет. Обновили в театре и системы, отвечающие за безопасность зрителей.