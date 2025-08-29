В городе Темникове Мордовии благоустроят набережную реки Мокши

Проект преображения набережной реки Мокши в Мордовии вошел в число победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов по благоустройству малых городов и исторических поселений, проводимого по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства республики.
Из трех инициатив, представленных регионом на конкурсе, отбор прошли три заявки. Одна из них — проект благоустройства набережной Мокши в городе Темникове. Работы на объекте начнутся в следующем году. Набережная станет продолжением улицы Ленина, обновленной в 2024-м. Оттуда открывается великолепный вид на Мокшу и Санаксарский монастырь.
В ходе проекта в старейшем городе Мордовии благоустроят площадку для проведения соревнований по лапте. Также на набережной запланировано создание туристических маршрутов. Вдоль реки появятся уютные зоны отдыха, где можно будет прогуливаться всей семьей, планируется установка сцены.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.