В городе Темникове Мордовии благоустроят набережную реки Мокши

Из трех инициатив, представленных регионом на конкурсе, отбор прошли три заявки. Одна из них — проект благоустройства набережной Мокши в городе Темникове. Работы на объекте начнутся в следующем году. Набережная станет продолжением улицы Ленина, обновленной в 2024-м. Оттуда открывается великолепный вид на Мокшу и Санаксарский монастырь.