Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

Мишустин назвал смерть Щедрина невосполнимой утратой для мировой культуры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, назвав уход музыканта невосполнимой утратой для российской и мировой культуры.

«Ушел из жизни Родион Константинович Щедрин — выдающийся композитор, пианист, многогранный, творчески одаренный человек. Это большая, невосполнимая утрата для российской и мировой культуры, для родных и близких, для всех нас», — написал Мишустин в телеграмме с соболезнованиями.

Председатель правительства отметил, что Щедрин был «ярким представителем отечественной музыкальной школы», а его творчество стало неотъемлемой частью национального наследия России, «воплотив в себе уникальное сочетание глубокой духовности, новаторства и преданности традициям».

«Родиона Константиновича Щедрина больше нет с нами. Но осталось его богатейшее творческое наследие, которое продолжит восхищать и вдохновлять», — добавил Мишустин.