Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

«Ушел из жизни Родион Константинович Щедрин — выдающийся композитор, пианист, многогранный, творчески одаренный человек. Это большая, невосполнимая утрата для российской и мировой культуры, для родных и близких, для всех нас», — написал Мишустин в телеграмме с соболезнованиями.