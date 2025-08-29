Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Родиона Щедрина

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной композитора Родиона Щедрина, назвав уход музыканта невосполнимой утратой для российской и мировой культуры.
«Ушел из жизни Родион Константинович Щедрин — выдающийся композитор, пианист, многогранный, творчески одаренный человек. Это большая, невосполнимая утрата для российской и мировой культуры, для родных и близких, для всех нас», — написал Мишустин в телеграмме с соболезнованиями.
Председатель правительства отметил, что Щедрин был «ярким представителем отечественной музыкальной школы», а его творчество стало неотъемлемой частью национального наследия России, «воплотив в себе уникальное сочетание глубокой духовности, новаторства и преданности традициям».
«Родиона Константиновича Щедрина больше нет с нами. Но осталось его богатейшее творческое наследие, которое продолжит восхищать и вдохновлять», — добавил Мишустин.