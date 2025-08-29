В Саратовской области в этом году откроют пять новых кинозалов

Подчеркивается, что регионы, в которых откроют новые залы, определили по результатам конкурса. Его проводил Фонд кино. Регионы-победители заключили с ним соглашение. В соответствии с документом накладываются определенные обязательства. Например, в течение пяти лет доля показа национальных фильмов должна составлять не менее 50% от общего количества сеансов. Кроме того, регулярный кинопоказ должен осуществляться как минимум 50 дней в полугодие.