В Саратовской области в этом году откроют пять новых кинозалов

Пять новых кинозалов планируют открыть до конца 2025 года в Саратовской области в соответствии с задачами национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
В частности, четыре кинозала откроют в Петровском районе, еще один — в Ровенском. К 25 декабря их оснастят современным оборудованием. Благодаря этому фильмы будут показывать в формате мультимедийного кинопоказа с эффектом полного погружения.
Подчеркивается, что регионы, в которых откроют новые залы, определили по результатам конкурса. Его проводил Фонд кино. Регионы-победители заключили с ним соглашение. В соответствии с документом накладываются определенные обязательства. Например, в течение пяти лет доля показа национальных фильмов должна составлять не менее 50% от общего количества сеансов. Кроме того, регулярный кинопоказ должен осуществляться как минимум 50 дней в полугодие.
«По итогам конкурса Фонд кино подарит новую жизнь 41 центру аудиовизуального искусства в 21 регионе России. Эти центры, подключенные к единой цифровой платформе с сокровищницей современных кинолент, станут окнами в мир кино для многих. Саратовская область гордо занимает второе место в этом списке, уступая лишь Республике Марий Эл, опережая Пензенскую область и Республику Коми», — рассказала министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.