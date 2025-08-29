Общежитие Гидрометтехникума открылось после ремонта в Иркутске

В преддверии начала учебного года закончен капитальный ремонт студенческого общежития Иркутского гидрометеорологического техникума. Качество проведенных работ оценили заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова и министр образования региона Максим Парфенов.
Обновление зданий, относящихся к системе среднего профессионального образования, в том числе и студенческих общежитий является одним из приоритетных направлений в последние годы. Как отметила Валентина Вобликова, данное общежитие приводилось в порядок поэтапно.
— Важно, что теперь не только ребята из разных уголков Приангарья, но и те, кто приехал учиться из других регионов страны, получили современные и комфортные условия проживания, — сказала Валентина Вобликова.
Как подчеркнул Максим Парфенов, ремонт в этом общежитии проводился с 2022 года. Тогда начали с ремонта кровли, а летом прошлого года здесь начались основные работы внутри помещений. Их стоимость составила 92 миллиона рублей, в том числе более 15 миллионов было направлено на создание комфортных условий для проживания учащихся. Для этого обновили обстановку в комнатах, закупили современное оборудование.
— В Иркутской области система среднего профобразования развивается и модернизируется, — отметил Максим Парфенов. — Поддержка педагогических коллективов и создание современных условий образования — одна из первоочередных задач для всех нас.
Жить здесь будут 296 студентов, причем приезжают сюда учиться ребята не только со всего Приангарья, но и из соседних регионов.