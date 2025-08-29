Общежитие Гидрометтехникума открылось после ремонта в Иркутске

Как подчеркнул Максим Парфенов, ремонт в этом общежитии проводился с 2022 года. Тогда начали с ремонта кровли, а летом прошлого года здесь начались основные работы внутри помещений. Их стоимость составила 92 миллиона рублей, в том числе более 15 миллионов было направлено на создание комфортных условий для проживания учащихся. Для этого обновили обстановку в комнатах, закупили современное оборудование.