Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Три академии начнут с сентября подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта “Военное образование — на службе Отечеству”, — сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.
Он назвал ключевым вопросом обновление перечня и содержания военно-учетных специальностей, который необходимо утвердить до конца года.
«Он формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов, перспективной структуры Вооруженных Сил и планируемых поставок современного вооружения», — добавил Белоусов.