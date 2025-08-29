Белоусов рассказал о подготовке военнослужащих по новым специальностям

«С сентября в трех академиях начинается подготовка военнослужащих по 11 новым специальностям. Прежде всего, это применение беспилотных летательных аппаратов и робототехнических комплексов. Данные мероприятия реализуются в рамках системного проекта “Военное образование — на службе Отечеству”, — сказал он на заседании Коллегии Минобороны РФ.