В Пермском крае благоустроили по нацпроекту 28 дворовых территорий

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пермском крае с начала года благоустроили 28 придомовых территорий. При проведении работ реализуется комплексный подход. Это означает, что во дворах асфальтируют проезды, парковочные карманы, тротуары и подходы к подъездам, устанавливают скамейки и урны.
Полностью все запланированные работы закончены в Верещагино, Октябрьском, Суксуне, Кудымкаре, Красновишерске, в ЗАТО Звездный. В Кунгуре благоустроены три двора из пяти, в Соликамске завершены четыре из шести плановых объектов. Работы продолжаются еще в 13 округах региона. Всего в этом сезоне планируется привести в порядок 51 дворовую территорию.