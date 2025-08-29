Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае благоустроили по нацпроекту 28 дворовых территорий

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пермском крае с начала года благоустроили 28 придомовых территорий.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Пермском крае с начала года благоустроили 28 придомовых территорий. При проведении работ реализуется комплексный подход. Это означает, что во дворах асфальтируют проезды, парковочные карманы, тротуары и подходы к подъездам, устанавливают скамейки и урны.

Полностью все запланированные работы закончены в Верещагино, Октябрьском, Суксуне, Кудымкаре, Красновишерске, в ЗАТО Звездный. В Кунгуре благоустроены три двора из пяти, в Соликамске завершены четыре из шести плановых объектов. Работы продолжаются еще в 13 округах региона. Всего в этом сезоне планируется привести в порядок 51 дворовую территорию.