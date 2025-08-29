В Пермском крае благоустроили по нацпроекту 28 дворовых территорий

Полностью все запланированные работы закончены в Верещагино, Октябрьском, Суксуне, Кудымкаре, Красновишерске, в ЗАТО Звездный. В Кунгуре благоустроены три двора из пяти, в Соликамске завершены четыре из шести плановых объектов. Работы продолжаются еще в 13 округах региона. Всего в этом сезоне планируется привести в порядок 51 дворовую территорию.