В чеченском селе Толстой-Юрт открыли современный спортивный комплекс

Уникальность комплекса заключается в его масштабе и многофункциональности. Он включает в себя шесть современных футбольных полей с искусственным газоном. Это позволит проводить там тренировки и соревнования любого уровня круглый год. Кроме того, в комплексе функционирует плавательный бассейн с современными системами очистки и подогрева воды. В ближайшее время в учреждении также планируют открыть секции по различным видам спорта. Помимо этого, в комплексе рассчитывают организовывать различные мероприятия для жителей и гостей района.