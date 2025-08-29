Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В чеченском селе Толстой-Юрт открыли современный спортивный комплекс

Он включает 6 футбольных поле и плавательный бассейн.

Спортивный комплекс открыли в селе Толстой-Юрт в Чеченской Республике в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Грозненского района.

Уникальность комплекса заключается в его масштабе и многофункциональности. Он включает в себя шесть современных футбольных полей с искусственным газоном. Это позволит проводить там тренировки и соревнования любого уровня круглый год. Кроме того, в комплексе функционирует плавательный бассейн с современными системами очистки и подогрева воды. В ближайшее время в учреждении также планируют открыть секции по различным видам спорта. Помимо этого, в комплексе рассчитывают организовывать различные мероприятия для жителей и гостей района.

«Открытие этого спорткомплекса — знаковое событие для всего Грозненского муниципального района. Мы уверены, что он станет центром притяжения для любителей спорта и даст новый импульс развитию футбола и плавания в нашем районе. Создание условий для занятий спортом — один из наших приоритетов. Мы будем продолжать работу в этом направлении», — заявил глава администрации района Ильяс Налаев.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.