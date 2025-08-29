В чеченском селе Толстой-Юрт открыли современный спортивный комплекс

Спортивный комплекс открыли в селе Толстой-Юрт в Чеченской Республике в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в администрации Грозненского района.
Уникальность комплекса заключается в его масштабе и многофункциональности. Он включает в себя шесть современных футбольных полей с искусственным газоном. Это позволит проводить там тренировки и соревнования любого уровня круглый год. Кроме того, в комплексе функционирует плавательный бассейн с современными системами очистки и подогрева воды. В ближайшее время в учреждении также планируют открыть секции по различным видам спорта. Помимо этого, в комплексе рассчитывают организовывать различные мероприятия для жителей и гостей района.
«Открытие этого спорткомплекса — знаковое событие для всего Грозненского муниципального района. Мы уверены, что он станет центром притяжения для любителей спорта и даст новый импульс развитию футбола и плавания в нашем районе. Создание условий для занятий спортом — один из наших приоритетов. Мы будем продолжать работу в этом направлении», — заявил глава администрации района Ильяс Налаев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.