В Малгобеке обновят улицу Нурадилова

Отмечается, что улица Нурадилова является одной из главных в городе. Работы проведут на участке протяженностью 2,4 км. На этой улице расположены отделение скорой медицинской помощи, библиотека, автостанция, центр творчества детей и юношества и музыкальная школа. Специалистам предстоит выполнить полный цикл работ. Так, например, они должны снять старое и уложить новое асфальтовое покрытие, нанести дорожную разметку, установить знаки и смонтировать освещение. Работы планируют завершить до конца весны 2026 года.