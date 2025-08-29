В Малгобеке обновят улицу Нурадилова

Работы по благоустройству улицы Нурадилова начались в Малгобеке по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства Ингушетии.
Отмечается, что улица Нурадилова является одной из главных в городе. Работы проведут на участке протяженностью 2,4 км. На этой улице расположены отделение скорой медицинской помощи, библиотека, автостанция, центр творчества детей и юношества и музыкальная школа. Специалистам предстоит выполнить полный цикл работ. Так, например, они должны снять старое и уложить новое асфальтовое покрытие, нанести дорожную разметку, установить знаки и смонтировать освещение. Работы планируют завершить до конца весны 2026 года.
«В этом году в Ингушетии обновлено около 30 километров улично-дорожной сети. Мы намерены последовательно продолжать эту работу до тех пор, пока каждая дорога нашей республики не будет соответствовать современным стандартам качества», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.