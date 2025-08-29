Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове 1 сентября в школу пойдут 135 тысяч детей

К 1 сентября в Ростове готовы 106 школ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершена подготовка к новому учебному году. Как сообщил глава города в своем телеграм-канале, к 1 сентября готовы все 106 школ и 129 детских садов.

Для ростовских школьников построены пять новых современных зданий школ, а два учебных заведения были капитально отремонтированы. Помимо этого, в рамках подготовки был проведен масштабный ремонт: в 129 общеобразовательных организациях обновлены 572 учебных кабинета и 240 рекреаций и мест для отдыха.

Отметим, что в этом году за парты сядут более 135 тысяч учащихся. Среди них 12,5 тысяч первоклассников, для которых прозвенит первый звонок, и около пяти тысяч одиннадцатиклассников, которые начнут свой выпускной учебный год.

Подпишись на нас в Telegram!