В Новосибирске первый снег прогнозируют уже в конце сентября

По данным специалистов, основными осадками месяца будут дожди, но местами возможен переход в мокрый снег. Это связано с сезонной перестройкой атмосферы и формированием Азиатского антициклона. Средняя температура в сентябре ожидается на 5−7 градусов ниже нормы — около +9…+15 °C. К концу месяца прогнозируется переход среднесуточных значений через отметку +5 °C в сторону устойчивого похолодания.