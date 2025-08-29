В Новосибирске первый снег прогнозируют уже в конце сентября

Жители Новосибирской области могут увидеть первый снег раньше обычного — в третьей декаде сентября 2025 года. Такой прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС.
По данным специалистов, основными осадками месяца будут дожди, но местами возможен переход в мокрый снег. Это связано с сезонной перестройкой атмосферы и формированием Азиатского антициклона. Средняя температура в сентябре ожидается на 5−7 градусов ниже нормы — около +9…+15 °C. К концу месяца прогнозируется переход среднесуточных значений через отметку +5 °C в сторону устойчивого похолодания.
Аномально холодный сентябрь в регионе за последние 30 лет фиксировался всего четыре раза, последний раз в 2014 году.
При этом лето завершится по-настоящему теплой погодой: 29 и 30 августа воздух прогреется до +23…+25 °C, однако синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 14−16 м/с.