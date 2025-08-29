В Ростовской области стартовал фестиваль «Донские традиции»

Межнациональный фестиваль «Донские традиции» впервые проходит на территории Ростовской области по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Фестиваль проходит в два этапа. Первый — зональный, на территории двух муниципальных образований. Второй этап — региональный. Он пройдет в областной столице. Первой точкой зонального этапа стал Дубовский район. Там фестиваль прошел 27 августа. На нем представили культуру и быт шести районов Ростовской области: Дубовского, Зимовниковского, Ремонтненского, Заветинского, Мартыновского и Волгодонского.
Зональный этап фестиваля продолжился 29 августа. На этот раз местом проведения стал Целинский район. В очередной раз несколько муниципальных образований продемонстрировали свои культуру, быт, ремесло и кухню. Речь идет о Сальском, Пролетарском, Целинском, Цимлянском, Орловском и Песчанокопском районах.
А региональный фестиваль пройдет в Ростове-на-Дону 27 сентября. На нем соберутся представители народов, проживающих в области. Они продемонстрируют свои национальные костюмы, ремесла и игры. Завершится вечер концертной программой с творческими номерами.
Кроме того, в ходе проведения фестиваля «Донские традиции» создадут настольную игру. Она будет посвящена межнациональным отношениям.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.