В Ростовской области стартовал фестиваль «Донские традиции»

Фестиваль проходит в два этапа. Первый — зональный, на территории двух муниципальных образований. Второй этап — региональный. Он пройдет в областной столице. Первой точкой зонального этапа стал Дубовский район. Там фестиваль прошел 27 августа. На нем представили культуру и быт шести районов Ростовской области: Дубовского, Зимовниковского, Ремонтненского, Заветинского, Мартыновского и Волгодонского.