В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения

С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Обладатель британского гранта из Санкт-Петербурга создал проект «Флаги», продвигавший суицидальное поведение и сексуальные извращения среди молодежи, против него возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как сообщили РИА Новости в силовых ведомствах, против жителя Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства». По данным правоохранительного органа, мужчина является выпускником Европейского университета и Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка).
«(Мужчина — ред.) “на интернет — ресурсе”… продвигает среди учащейся молодежи деструктивный авторский проект “Флаги”, который призывает к нанесению тяжкого вреда здоровью, употреблению алкоголя и наркотиков, сексуальных извращений и суицидальному поведению», — сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который является «продолжателем дела» запрещённого в России «Фонда** Ходорковского*». Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: «Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов».
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иностранного агента.
** Запрещенная организация, признанная нежелательной в России.