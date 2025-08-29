В Петербурге задержали главу проекта по продвижению суицидального поведения

Отмечается, что в ходе предварительного опроса мужчина сообщил, что собирался уехать в Великобританию по гранту фонда The Hill Foundation, который является «продолжателем дела» запрещённого в России «Фонда** Ходорковского*». Кроме того, он подтвердил на оперативном видео, имеющемся в распоряжении РИА Новости, что является автором статьи про деструктивное поведение. По данным правоохранительных органов, он также продвигал свои идеи на конференции в Европейском университете в Санкт-Петербурге в 2024 году, где выступал с докладом на тему: «Еда, мусор, мерзость: фриганские трансформации пищевых отходов».