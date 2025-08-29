Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов

Белоусов призвал расширить практику применения медотрядов на все военные округа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии Минобороны России.

«Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа», — говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше