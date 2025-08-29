Белоусов призвал расширить практику применения медицинских отрядов

«Применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа», — говорится в выдержке тезисов выступления Белоусова на заседании расширенной коллегии Минобороны России.