Число военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось

Число стоящих в очереди на протезирование военнослужащих снизилось в 2,5 раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Число российских военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось в 2,5 раза, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Министр отметил, что с начала года начал свою работу единый центр координации, который организует работу 18 региональных реабилитационно-­образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в субъектах.

«Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование», — сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.

