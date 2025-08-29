Число военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Число российских военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование, снизилось в 2,5 раза, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
Министр отметил, что с начала года начал свою работу единый центр координации, который организует работу 18 региональных реабилитационно-образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в субъектах.
«Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование», — сказал Белоусов на заседании коллегии Минобороны РФ.
