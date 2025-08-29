Белоусов рассказал об оплате труда гражданских врачей в войсковом звене

«В соответствии с поручением президента Российской Федерации реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации: врачи — 200%, средний и младший медицинский персонал — 100%, это позволило увеличить укомплектованность», — сказал Белоусов на заседании Коллегии Минобороны РФ.