Запутался в рыболовной леске. Работники МЧС спасли лебедя в Кировском районе

В службу МЧС обратился взволнованный мужчина, сообщивший, что на озере в агрогородке Барчицы пернатый красавец запутался в рыболовной леске и не мог самостоятельно освободиться. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что молодая птица запуталась лапой и крылом в снастях.