Запутался в рыболовной леске. Работники МЧС спасли лебедя в Кировском районе

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кировском районе спасатели помогли освободить запутавшегося в рыболовной леске лебедя. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС Беларуси.
В службу МЧС обратился взволнованный мужчина, сообщивший, что на озере в агрогородке Барчицы пернатый красавец запутался в рыболовной леске и не мог самостоятельно освободиться. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что молодая птица запуталась лапой и крылом в снастях.
Работники МЧС осторожно подплыли на спасательной доске к лебедю, доставили его на берег, где и освободили от пут, после чего отпустили на свободу.
Лебедь не пострадал. -0-