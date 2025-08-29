Самбист из Владимирской области стал победителем международного турнира

Спортсмен из города Коврова одержал победу на международном турнире по самбо среди сборных команд государств — членов организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соревнования состоялись в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.
Состязания прошли на базе международного центра самбо в Москве. За победу боролись сильнейшие юноши и юниоры из шести стран. Воспитанник Ковровской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Сергея Рыбина Максим Иванюк выступал в весовой категории до 53 кг среди юношей. Он одержал досрочные победы во всех поединках и в финале поборол победителя первенства Европы Аскара Байдушева. Кроме личного золота Максим также стал победителем в командном первенстве в составе сборной России. В конце сентября — начале октября ему предстоит выступить на первенстве мира в Индонезии.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.