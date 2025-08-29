Самбист из Владимирской области стал победителем международного турнира

Состязания прошли на базе международного центра самбо в Москве. За победу боролись сильнейшие юноши и юниоры из шести стран. Воспитанник Ковровской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо имени Сергея Рыбина Максим Иванюк выступал в весовой категории до 53 кг среди юношей. Он одержал досрочные победы во всех поединках и в финале поборол победителя первенства Европы Аскара Байдушева. Кроме личного золота Максим также стал победителем в командном первенстве в составе сборной России. В конце сентября — начале октября ему предстоит выступить на первенстве мира в Индонезии.