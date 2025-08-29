Компания из Брянска получила второй сертификат «Сделано в России»

«Экокремний» занимается производством аморфного диоксида кремния под маркой «Ковелос». Продукция компании применяется в различных отраслях, в том числе в животноводстве и пищевой промышленности. Знак отличия присвоен антислеживающему агенту. Инновационный продукт значительно улучшает характеристики сыпучих материалов и продлевает сроки хранения сухих измельченных смесей, включая порошки. Он эффективно предотвращает образование комков и плесени. Этот сертификат подтверждает соответствие продукции строгим стандартам качества и позволяет активнее продвигать ее на международных рынках.