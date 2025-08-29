Компания из Брянска получила второй сертификат «Сделано в России»

Научно-производственное предприятие «Экокремний», резидент Брянского центра поддержки экспорта (ЦПЭ), впервые в истории региона получило второй международный сертификат «Сделано в России», что отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
«Экокремний» занимается производством аморфного диоксида кремния под маркой «Ковелос». Продукция компании применяется в различных отраслях, в том числе в животноводстве и пищевой промышленности. Знак отличия присвоен антислеживающему агенту. Инновационный продукт значительно улучшает характеристики сыпучих материалов и продлевает сроки хранения сухих измельченных смесей, включая порошки. Он эффективно предотвращает образование комков и плесени. Этот сертификат подтверждает соответствие продукции строгим стандартам качества и позволяет активнее продвигать ее на международных рынках.
Годом ранее компания уже стала первопроходцем в области, получив сертификат на свою кормовую добавку «СтопТоксин». В ближайших планах организации — получение сертификата «Сделано в России» еще по трем производимым продуктам.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.