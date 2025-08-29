Как помочь ребенку адаптироваться к школе и какие трудности могут возникнуть? Советы детского психолога

— Старайтесь поддерживать дома атмосферу доверия, чтобы ребенок не боялся озвучивать свои проблемы. Интересуйтесь не тем, что он получил на уроке, а что понравилось в школе, с кем играл, как прошла перемена. Если не хочет делиться, то начните с себя и расскажите, как прошел ваш день. Родительские любовь, внимание и забота придают детям еще больше уверенности в себе, — поясняет Галина Швец и дополняет, что первые месяцы не стоит чересчур перегружать школьников кружками, нужно дать немного времени на адаптацию.