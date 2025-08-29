Как помочь ребенку адаптироваться к школе и какие трудности могут возникнуть? Советы детского психолога

Как помочь ребенку адаптироваться в школе быстро и безболезненно? С какими трудностями может столкнуться первоклассник? Как свести к минимуму сложности процесса привыкания к школе? Накануне нового учебного года спросили об этом и многом другом у детского психолога.
Утро без спешки и атмосфера доверия.
Адаптацию к школе, по мнению детского психолога и арт-терапевта Галины Швец, лучше всего начинать за некоторое время до 1 сентября, постепенно смещая время утреннего подъема и отхода ко сну. Тогда организм ребенка быстрее привыкнет к новому графику.
— Ранний подъем должен быть максимально спокойным. Лучше немного заранее будить ребенка. Проводите утро без спешки, с какими-то приятными ритуалами. К примеру, это может быть музыка, совместный завтрак, разговоры на приятную тему, которые можно продолжить по дороге в школу, — уточняет она. — Вечером также следует создать комфортную обстановку — совместный отдых, общение. Часто возникают сложности с выполнением домашних заданий. Обозначьте отдельное место и определенное время для занятий.
Важно установить и соблюдать принцип: сначала учеба, потом отдых. Если у ребенка большая нагрузка, то обязательно делайте паузу. Скажем, выполнили сын или дочь несколько заданий, пусть возьмут небольшой перерыв.
— Старайтесь поддерживать дома атмосферу доверия, чтобы ребенок не боялся озвучивать свои проблемы. Интересуйтесь не тем, что он получил на уроке, а что понравилось в школе, с кем играл, как прошла перемена. Если не хочет делиться, то начните с себя и расскажите, как прошел ваш день. Родительские любовь, внимание и забота придают детям еще больше уверенности в себе, — поясняет Галина Швец и дополняет, что первые месяцы не стоит чересчур перегружать школьников кружками, нужно дать немного времени на адаптацию.
Что касается первоклассников, то психолог советует заранее рассказывать им про школу с разных сторон, а не только в положительном ключе.
— Проговорите разные ситуации. К примеру, обсудите, что делать, если случайно сломалась ручка или забыл книгу дома. Когда ребенок с этим столкнется, то будет понимать, как ему поступить. Причем делайте упор на том, что со всем можно справиться и родители всегда рядом и поддержат, — отмечает специалист. — Поделитесь личными воспоминаниями о школе. Подчеркните важные моменты: знакомство со сверстниками, получение новых знаний, различные экскурсии.
Первокласснику или учащемуся, который переходит в новый класс (школу), необходима эмоциональная поддержка родителей.
— Покажите, что переживания — это нормально. Вместо привычного «да не бойся ты» лучше сказать: «Мы понимаем, что ты волнуешься, но у тебя все обязательно получится», — говорит Галина Швец и уточняет, что для первоклашки важны еще и навыки самостоятельности. — Научите ребенка собирать портфель, надевать школьную форму, следить за временем, помогите организовать рабочее место. По возможности следует наладить контакт со сверстниками, которые будут учиться с ним в одном классе: познакомиться во дворе или на подготовительных занятиях.
Родителям — набраться терпения.
Среди трудностей, которые могут встречаться у первоклассников, психолог выделяет физическую усталость. Это бывает связано в том числе с организацией распорядка дня.
— Главная рекомендация — четкий режим сна. Ребенок должен спать 9−10 часов и чередовать учебу с отдыхом, — уверяет эксперт. — Дети, особенно в начальных классах, переживают из-за оценок, боятся, что родители их будут ругать, наказывать. Им важна максимальная поддержка: проговорите ситуацию, поясните, что лучше выучить урок. Хвалить нужно не только за результат, но и за усилия. При этом ни в коем случае не сравнивайте своего ребенка с другими, тем более его результаты с чужими.
Также у детей в юном возрасте вероятны сложности в общении с одноклассниками. Психолог советует обсуждать дома подобные ситуации. К примеру, проигрывать, моделировать через игру, как познакомиться, поддержать беседу, что делать, если обидели.
— Есть еще такое понятие, как снижение мотивации. Взрослые понимают, что ожидание часто не совпадает с реальностью. Ребенок идет в школу с мыслью, что все будет легко и просто, как в детском саду, на деле же оказывается по-иному, и у него пропадает желание учиться, — поясняет Галина Швец.
По словам психолога, у младших школьников могут сложиться организационные трудности: что-то часто забывают, медленно собираются.
— Создайте визуальное расписание: укажите, что за чем следует. Это будет своего рода напоминалка, — поясняет она. — Не нужно требовать, чтобы ваше чадо все тщательно выполняло. Лобные доли отдела коры головного мозга, отвечающие за организацию процессов, только развиваются. Причем у всех детей это происходит по-разному. Так что родителям нужно просто набраться терпения.
Говоря о реакции школьников на запрет использования гаджетов в учебном учреждении, который вводится с 1 сентября, психолог замечает, что родителям нужно обязательно обсудить с детьми новое правило.
— С телефоном, конечно, куда привычнее. Но поясните, что созвониться можно и после школы. Если возникнут какие-то сложности, учитель всегда придет на помощь, — заключает Галина Швец. — Больше рассказывайте детям о плюсах такого нововведения. К примеру, это отдых и польза для зрения, возможность больше общаться на переменах и многое другое.
Марина ВАЛАХ,
газета «7 дней».