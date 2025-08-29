Цветы к 1 сентября подорожали в Ростове-на-Дону на 10−15%

Пик заказов ожидается в период с 30 августа по 1 сентября. Средняя цена букета в городе с начала августа достигла 3,4 тыс. рублей, что на 8% выше показателей прошлого года. Наибольшей популярностью у ростовчан пользуются монобукеты, средняя стоимость которых составляет 3,5 тыс. рублей — на 9% дороже, чем год назад. В августе спросом пользуются розы различных сортов, а также хризантемы и эустомы.