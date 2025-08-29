Сервис «Витрина данных» выдал уже более 300 тысяч справок об участии в СВО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие с мая 2025 года получили уже более 300 тысяч справок об участии в СВО с помощью сервиса «Витрина данных», сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Эффективно реализуется сервис “Витрина данных”, с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тысяч справок», — сказал Белоусов на коллегии Минобороны РФ.
Он добавил, что к концу года к этому сервису будет подключено порядка 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления.
«Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим», — отметил министр.
В целом, отметил он, существенно сократилось количество «бумажной волокиты» и произошел переход к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат.