Сервис «Витрина данных» выдал уже более 300 тысяч справок об участии в СВО

Белоусов: бойцы СВО получили более 300 тысяч справок через сервис Витрина данных.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российские военнослужащие с мая 2025 года получили уже более 300 тысяч справок об участии в СВО с помощью сервиса «Витрина данных», сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Эффективно реализуется сервис “Витрина данных”, с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тысяч справок», — сказал Белоусов на коллегии Минобороны РФ.

Он добавил, что к концу года к этому сервису будет подключено порядка 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления.

«Посредством межведомственного электронного взаимодействия они будут получать сведения, необходимые для предоставления мер социальной поддержки военнослужащим», — отметил министр.

В целом, отметил он, существенно сократилось количество «бумажной волокиты» и произошел переход к бездокументационному подтверждению федеральных и региональных льгот за счет перевода сервисов в цифровой формат.

