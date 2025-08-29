«Аварийное разрушение котла». Два работника получили травмы из-за происшествия в цеху предприятия «Химволокно» в Гродно

Два работника получили травмы из-за происшествия в цеху предприятия «Химволокно» в Гродно, сообщают в Следственном комитете Беларуси.
Работающие на месте происшествия следователи говорят, что, по предварительной информации, днем в пятницу, 29 августа, проводился плановый перевод парового котла с природного газа на дизельной топливо. В это время произошло его аварийное разрушение.
Два работника котельного цеха предприятия получили травмы.
«Один из мужчин с ожогами 4 степени доставлен в медицинское учреждение», — добавили в СК, чья следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, фиксируя обстановку, опрашивая очевидцев, изымая документацию по охране труда и технике безопасности.
Гродненский межрайонный отдел СК проводит проверку. При этом само предприятие работает в штатном режиме, а его технологические процессы не нарушены.
