Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аварийное разрушение котла». Два работника получили травмы из-за происшествия в цеху предприятия «Химволокно» в Гродно

Два работника травмированы на происшествии в цеху завода «Химволокно» в Гродно.

Источник: Комсомольская правда

Два работника получили травмы из-за происшествия в цеху предприятия «Химволокно» в Гродно, сообщают в Следственном комитете Беларуси.

Работающие на месте происшествия следователи говорят, что, по предварительной информации, днем в пятницу, 29 августа, проводился плановый перевод парового котла с природного газа на дизельной топливо. В это время произошло его аварийное разрушение.

Два работника котельного цеха предприятия получили травмы.

«Один из мужчин с ожогами 4 степени доставлен в медицинское учреждение», — добавили в СК, чья следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, фиксируя обстановку, опрашивая очевидцев, изымая документацию по охране труда и технике безопасности.

Гродненский межрайонный отдел СК проводит проверку. При этом само предприятие работает в штатном режиме, а его технологические процессы не нарушены.

Белгидромет предупредил о жаре +33 градуса в Беларуси на 30 августа.