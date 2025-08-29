Горе-отец из Башкирии оставил ребенка без алиментов: его уже объявили в розыск

В Башкирии отделение судебных приставов по городу Давлеканово и Давлекановскому району объявило в розыск 40-летнего Евгения Перфильева за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ФССП республики.
По данным ведомства, уроженец деревни Байдаковка Альшеевского района накопил задолженность по алиментным обязательствам в размере более 200 тысяч рублей.
В связи с тем, что Перфильев длительное время скрывается от правосудия, не является в службу судебных приставов и не был установлен по последнему известному месту жительства, ФССП объявила мужчину в исполнительный розыск.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Евгения Перфильева просят сообщить в дежурную часть ФССП по телефону 8 (347) 273−56−40.
