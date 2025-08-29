Кому праздник — а кому-то головная боль: Одну из центральных улиц опять перекрывают — Кишинев никогда не избавится от пробок

С 20:00 29 августа 2025 года до 05:00 1 сентября будет прекращено движение по улице Колумна на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони. Данная мера связана с организацией и проведением мероприятий, посвящённых празднику «Limba noastră».
Движение троллейбусов будет изменено следующим образом:
Маршрут № 24 — будет следовать по ул. Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони — ул. Алексея Матеевича — ул. Василе Александри;
Маршрут № 28 — будет следовать по ул. митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони — ул. Алексея Матеевича — ул. Александра Пушкина — бульвару Штефана чел Маре.
Для дополнительной информации обращайтесь на горячую линию RTEC: 022 204 205.
