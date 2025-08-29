Ричмонд
SHAMAN рассказал, кто будет сопровождать его на «Интервидении»

Международный музыкальный конкурс пройдет 20 сентября в Москве.

Источник: Аргументы и факты

20 сентября в Москве состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение». На соревновании Россию представит певец SHAMAN.

Поддержать его придут самые близкие люди. Как сообщил артист aif.ru, поддержать его придут родители Екатерины Мизулиной, сама избранница, а также родные певца. Поболеть за друга придет и Григорий Лепс.

Ранее SHAMAN рассказал об отношениях с Екатериной Мизулиной. По словам певца, Мизулина придает ему сил.

