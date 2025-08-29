SHAMAN рассказал, кто будет сопровождать его на «Интервидении»

20 сентября в Москве состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение». На соревновании Россию представит певец SHAMAN.
Поддержать его придут самые близкие люди. Как сообщил артист aif.ru, поддержать его придут родители Екатерины Мизулиной, сама избранница, а также родные певца. Поболеть за друга придет и Григорий Лепс.
Ранее SHAMAN рассказал об отношениях с Екатериной Мизулиной. По словам певца, Мизулина придает ему сил.
