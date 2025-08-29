Основные изменения правил по охране труда при проведении полиграфических работ разъяснили в Минтруда

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основные изменения правил по охране труда при проведении полиграфических работ, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.
В ведомстве напомнили, что с 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила по охране труда при проведении полиграфических работ, утвержденные постановлением Министерства труда и социальной защиты и Министерства информации от 18.08.2025 № 84/11.
Так, новые правила охватывают процессы изготовления всей полиграфической продукции — от газет и книг до бланков ценных бумаг и открыток. Регламентируются допечатные, печатные, брошюровочно-переплетные и отделочные процессы.
К работе на полиграфическом оборудовании, его ремонту и обслуживанию будут допускаться только лица с соответствующей квалификацией, прошедшие медосмотр (где это требуется по закону), обучение, инструктаж и стажировку, а также проверку знаний по охране труда.
Кроме того были актуализированы требования к организации производственных процессов. Также были пересмотрены нормы по хранению, транспортировке материалов и отходов и обновлены правила безопасности для брошюровочно-переплетных и отделочных процессов, включая резку малоформатной продукции (этикетки, бланки), ручную бронзировку, работу на лакировальных участках и участках припрессовки пленки и эксплуатацию проволокошвейных машин. -0-