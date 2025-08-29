«Единая Россия» и белорусская «Белая Русь» заявили о недопустимости фальсификации исторической правды

«Единая Россия» и белорусская «Белая Русь» выпустили совместное заявление, в котором подчеркнули недопустимость искажения исторической правды и возрождения нацизма. Российская и белорусская партии также договорились о расширении сотрудничества в сфере партийной работы, подготовки кадров и молодёжной политики до 2027 года. Соответствующее соглашение подписали секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев и председатель «Белой Руси» Ольга Чемоданова.
«Ваш визит проходит в особый для наших стран год — Год 80-летия Великой Победы. Это повод почтить наших предков — защитников Родины. Ведь у нас общая история и общая память о минувшей войне. Одна на всех Победа. Наши взгляды на значение тех событий для современного мироустройства совпадают. Это особенно важно сейчас, когда многие государства Запада и их сателлиты пытаются принизить роль Советского Союза в войне. Для нас это неприемлемо», — отметил Владимир Якушев.
Участники встречи осудили попытки возрождения нацизма, которые сегодня предпринимаются в западных странах. В числе таких тревожных тенденций — акты вандализма против воинских мемориалов и захоронений советских солдат, стремление обелить нацистских преступников и возродить их идеалы. Владимир Якушев подчеркнул важность консолидации наших стран на международной арене.
«Мы в России высоко ценим поддержку Республики Беларусь. На площадке Генассамблеи ООН наши страны последовательно выступают за борьбу с героизацией нацизма, неонацизма и других идеологий шовинизма. И вносят предложения о принятии соответствующих резолюций. Считаем необходимым развивать эту работу на партийном уровне. И активнее мобилизовать международное сообщество в поддержку подобных начинаний. Принятие нашего Совместного заявления станет важным шагом в этом направлении», — рассказал Владимир Якушев.
Совместное заявление «Единой России» и «Белой Руси» также затрагивает вопросы патриотического воспитания молодежи. В современной Европе школы и вузы являются благотворной средой для манипулирования историей, считает Владимир Якушев. Он отметил важность защиты исторической памяти и предложил активизировать эту работу. По его мнению, это направление могут взять на себя молодежные подразделения обеих партий.
«Недавно было принято решение о создании при “Белой Руси” молодёжной организации с символическим названием “Искра”. Предлагаю наладить взаимодействие между “Искрой” и “Молодой Гвардией Единой России”. Убеждён, проведение совместных мероприятий, нацеленных на сбережение исторической памяти, будет способствовать сохранению братских связей между нашими народами и увековечению подвигов наших предков», — отметил секретарь Генсовета.
По его словам, важное значение сегодня имеет развитие межрегиональных связей и реализация совместных гуманитарных проектов в рамках Союзного государства. Он особо отметил большой потенциал сотрудничества с новыми регионами России.
«Мы также приветствуем инициативы, связанные с нашими совместными гуманитарными акциями в поддержку жителей российских регионов, пострадавших от действий неонацистов», — подчеркнул Владимир Якушев.