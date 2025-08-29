Крик мертвеца в наушниках заставил атеиста поверить в загробный мир

Писательница и убежденный скептик Элис Вернон, работавшая над книгой по истории охоты за привидениями, пережила событие, которое заставило ее усомниться в собственном неверии в сверхъестественное. Как пишет Daily Mail, жуткий инцидент произошел во время ее исследования одного из самых зловещих мест в Англии.
Готовя материал для своей книги, Вернон отправилась в старую тюрьму в Нортличе, в самом сердце Котсуолдса. В рамках эксперимента она в одиночестве обследовала пустые камеры и прилегающий к тюрьме полицейский участок.
Для полноты погружения она использовала так называемый spirit box — специальное радиоподобное устройство, которое, как считается, может улавливать голоса из потустороннего мира, сканируя радиочастоты. Надев наушники, Элис внезапно услышала то, что заставило ее кровь застыть в жилах.
Прямо ей в уши разъяренный мужской голос проревел: «Нет! Нет! Нет! Нет! Нет!».
Как сообщает издание, Вернон в ужасе сорвала с себя наушники, будучи по-настоящему напуганной. Этот леденящий душу опыт оказался для нее поворотным моментом.
Сама писательница, которая до этого с иронией относилась к рассказам о призраках и разоблачала медиумов-шарлатанов, призналась, что после этого случая ее научный скептицизм заметно пошатнулся.
«Я обнаружила, что мое неверие стало более шатким, чем было раньше», — цитирует издание фрагмент из ее книги Ghosted.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.