Крик мертвеца в наушниках заставил атеиста поверить в загробный мир

Писательница и убежденный скептик Элис Вернон, работавшая над книгой по истории охоты за привидениями, пережила событие, которое заставило ее усомниться в собственном неверии в сверхъестественное. Как пишет Daily Mail, жуткий инцидент произошел во время ее исследования одного из самых зловещих мест в Англии.