Ярославские спортсменки взяли медали в турнире пожарно-спасательного спорта

Спортсменки из Ярославля завоевали комплект наград на первенстве мира по пожарно-спасательному спорту в Саранске, сообщили в региональном центре спортивной подготовки. Достижения соответствуют целям государственной программы «Спорт России».
Кристина Копкова и Маргарита Солодова поднялись на пьедестал почета в личном зачете, завоевав бронзовые медали в дисциплине «подъем по штурмовой лестнице». Кроме того, Кристина Копкова в составе сборной России стала чемпионкой мира в пожарной эстафете и вице-чемпионкой в боевом развертывании.
В соревнованиях участвовали команды из России, Казахстана, Белоруссии, Словакии, Болгарии, Азербайджана, Чехии и Саудовской Аравии. В общекомандном зачете первое место заняла сборная России.
«Участие в международных соревнованиях — это не только проверка своих сил, но и возможность достойно представить родную страну, увидеть, как поднимается национальный флаг под звуки гимна. Ярославские спортсменки блестяще справились с этой задачей, показав выдающиеся результаты и став важной частью успеха сборной России», — отметила заместитель председателя правительства Ярославской области Вера Даргель.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.