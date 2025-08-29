В Брянской области выберут населенные пункты для подключения к интернету

Народное голосование по выбору населенных пунктов, где в следующем году будут установлены мобильная связь и высокоскоростной интернет, стартовало в Брянской области. Оно проводится национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Брянском областном центре оказания услуг «Мой бизнес».
Голосование проходит на портале «Госуслуги» до 9 ноября. В этом году программа расширена: теперь в ней участвуют деревни, села и поселки с численностью населения от 100 до 1000 человек. Решение о строительстве вышек будет приниматься не только по количеству голосов, но и на основе технических возможностей операторов и результатов замеров скорости интернета в выбранных локациях.
Граждане Брянской области, достигшие совершеннолетия, имеют право участвовать в голосовании за любой населенный пункт региона. Главное условие — наличие регистрации (прописки) в Брянской области. Жители могут голосовать за места, где живут их близкие, друзья или находятся любимые места отдыха.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.