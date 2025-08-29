В Брянской области выберут населенные пункты для подключения к интернету

Голосование проходит на портале «Госуслуги» до 9 ноября. В этом году программа расширена: теперь в ней участвуют деревни, села и поселки с численностью населения от 100 до 1000 человек. Решение о строительстве вышек будет приниматься не только по количеству голосов, но и на основе технических возможностей операторов и результатов замеров скорости интернета в выбранных локациях.