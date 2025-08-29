Двое заболевших: россиянам напомнили о мерах защиты от лихорадки чикунгунья

В Роспотребнадзоре рассказали о симптомах лихорадки чикунгунья и напомнили о мерах защиты перед поездками в страны Азии.
По данным ведомства, обычно через четыре-восемь дней после укуса комара у человека появляются высокая температура, резкая боль в мышцах и суставах, мигрень, сыпь, тошнота и сильная слабость. Особенно тяжело болезнь переносится пожилыми людьми, младенцами и людьми с хроническими заболеваниями.
Роспотребнадзор напоминает туристам, планирующим поездки в Шри-Ланку, Таиланд, страны Африки и Южной Америки, о необходимости соблюдать меры защиты: пользоваться репеллентами и обрабатывать ими кожу и одежду, носить светлые вещи с длинными рукавами и брюками, выбирать жилье с москитными сетками или спать под пологом.
Если после возвращения из поездки появляются перечисленные симптомы, необходимо сразу обратиться к врачу и сообщить о недавнем путешествии, передает «КП».
29 августа в России впервые в этом году зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второй заболевший также находится в состоянии средней тяжести в той же больнице. Обоих туристов на Шри-Ланке укусили комары, сейчас у них наблюдается температура. Оба мужчины являются жителями подмосковной Балашихи.
Вирусолог и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн также назвал симптомы этой болезни. Признаки лихорадки чикунгунья проявляются через 2−12 дней после заражения.