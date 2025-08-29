Двое заболевших: россиянам напомнили о мерах защиты от лихорадки чикунгунья

29 августа в России впервые в этом году зафиксирован завозной случай лихорадки чикунгунья. Заболевший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Второй заболевший также находится в состоянии средней тяжести в той же больнице. Обоих туристов на Шри-Ланке укусили комары, сейчас у них наблюдается температура. Оба мужчины являются жителями подмосковной Балашихи.