Российские туристы часами стоят в пробках, пытаясь вернуться из Крыма

Затяжная пробка примерно из 1,5 тысячи машин образовалась на переправе через Керченский пролив в пятницу, 29 августа. Российские туристы пытаются вернуться в Краснодарский край с Крымского полуострова. Об этом пишет «Блокнот Краснодар».
Некоторые путешественники рассказали, что в пробке в районе Крымского моста пришлось стоять порядка 8 часов. Туристы заявили, что едут в пробке 8 километров 4,5 часа, а впереди еще минимум 10 километров.
В конце августа туристы после отпусков возвращаются на «материковую» часть страны с крымского направления.
Практически всю неделю в районе Крымского моста скапливаются многокилометровые пробки.
