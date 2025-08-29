Российские туристы часами стоят в пробках, пытаясь вернуться из Крыма

Затяжная пробка примерно из 1,5 тысячи машин образовалась на переправе через Керченский пролив в пятницу, 29 августа. Российские туристы пытаются вернуться в Краснодарский край с Крымского полуострова. Об этом пишет «Блокнот Краснодар».