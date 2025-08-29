SHAMAN высказался об участнике «Интервидения» от США

Совсем скоро состоится международный музыкальный конкурс «Интервидение». Россию будет представлять певец SHAMAN, США — Брэндон Ховард из американской музыкальной династии. Ярослав Дронов поделился мнением о конкуренте.
«А кто будет представлять? Просто я не знаком со всеми участниками, так как занят своим номером. Сейчас я сосредоточен над тем, чтобы сделать все качественно и достойно представить Россию. Поэтому примерно четверть участников я не знаю. Думаю, что познакомлюсь непосредственно на площадке», — сообщил он aif.ru.
Мать Брэндона — Микки в 80-х была достаточно известной в США в певицей. Ее менеджером работал отец Майкла Джексона.