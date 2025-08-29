В селе Двуречье Еврейской АО построят фельдшерско-акушерский пункт

Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) началось в селе Двуречье в Еврейской автономной области при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Облученского муниципального района.
В настоящее время выделенный под будущий ФАП участок уже отсыпан землей. Специалисты приступили к установке металлического каркаса здания. Затем они возведут стены из сэндвич-панелей, смонтируют кровлю, окна и двери. Также им предстоит провести внутренние отделочные работы и наладить инженерные системы. В новом ФАПе местные жители будут получать качественную медпомощь, не выезжая в районный или областной центры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.