В селе Двуречье Еврейской АО построят фельдшерско-акушерский пункт

В настоящее время выделенный под будущий ФАП участок уже отсыпан землей. Специалисты приступили к установке металлического каркаса здания. Затем они возведут стены из сэндвич-панелей, смонтируют кровлю, окна и двери. Также им предстоит провести внутренние отделочные работы и наладить инженерные системы. В новом ФАПе местные жители будут получать качественную медпомощь, не выезжая в районный или областной центры.