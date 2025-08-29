Учебное оборудование получили 15 школ Новочеркасска

Пятнадцать школ Новочеркасска получили современное оборудование для кабинетов технологии и основ безопасности и защиты Родины. Обновление материальной базы проходит при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Учебные заведения оснастили новой техникой и пособиями для практических занятий. В перечень оборудования вошли шлифмашины, электролобзики, макеты оружия, защитные костюмы, а также манекены и бытовая техника для уроков домоводства.
Трехлетняя программа модернизации позволит школьникам осваивать необходимые навыки на современном оборудовании. Новая техника поступила в школы перед началом учебного года и будет использоваться на уроках уже с 1 сентября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.